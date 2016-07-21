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ДТП парализовало улицу Челюскинцев в ЕкатеринбургеСегодня в 09:18

  • Текст

Водители едут со скоростью 3-5 километров в час.

Утром 14 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Челюскинцев в районе пересечения с Бориса Ельцина произошло ДТП. Как пишут очевидцы в соцсетях, столкнулись Mitsubishi Lancer и микроавтобус Ford Transit. Никто не пострадал, однако авария парализовала движение.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", затор тянется от Макаровского моста до Московской. Скорость движения на данном участке составляет всего 3-5 километра в час, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что в целом дорожная обстановка в уральской столице оценивается в 6 баллов.

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