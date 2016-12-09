В Магнитогорске нашли мертвым пропавшего мужчинуСегодня в 10:26
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Его искали неделю.
В Магнитогорске нашли тело пропавшего без вести 35-летнего мужчины, сообщили "Уралинформбюро" волонтеры движения "Легион-Спас".
Константин А. ушел из дома на Карла Маркса 6 февраля 2017 года. В течение недели он не выходил на связь. 12 февраля стало известно о гибели мужчины.
Сейчас выясняются обстоятельства смерти магнитогорца.
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