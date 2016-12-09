Миасец на "Ладе" пролетел на красный и сбил школьницуСегодня в 10:08
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Ее госпитализировали.
Днем 13 февраля 2017 года в Миассе на улице Академика Павлова 28-летний водитель Lаda Priora сбил 13-летнюю девочку.
Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор пропаганды городской ГИБДД Дарья Лунева, школьница переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Нарушитель пролетел на красный.
Девочку госпитализировали. Какие именно травмы получил ребенок, не уточняется.
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