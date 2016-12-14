У екатеринбургского вокзала нашли мертвого мужчинуСегодня в 09:40
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Труп лежал недалеко от Pizza Mia.
13 февраля 2017 года в Екатеринбурге у железнодорожного вокзала, рядом со входом в Pizza Mia, нашли труп мужчины.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, информации о криминале у следователей нет. Проводится проверка.
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