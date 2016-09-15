В Югре водитель "Лады" погиб в ДТП с двумя фурамиСегодня в 11:25
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Ночью.
В ночь на 14 февраля 2017 года на 16 километре дороги "Обход города Пыть-Ях" (Нефтеюганский район) произошло тройное ДТП с участием двух большегрузов.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 32-летний водитель Lada Granta не выдержал дистанцию и врезался в попутный МАЗ. От удара легковушку выбросило на встречку, где ее протаранила фура Scania.
Водитель "Лады" скончался на месте.
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