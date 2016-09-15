Ночью.

В ночь на 14 февраля 2017 года на 16 километре дороги "Обход города Пыть-Ях" (Нефтеюганский район) произошло тройное ДТП с участием двух большегрузов.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 32-летний водитель Lada Granta не выдержал дистанцию и врезался в попутный МАЗ. От удара легковушку выбросило на встречку, где ее протаранила фура Scania.

Водитель "Лады" скончался на месте.