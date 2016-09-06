В Екатеринбурге подожгли "Л'Этуаль"Сегодня в 11:07
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На проспекте Ленина.
В ночь на 14 февраля 2017 года в Екатеринбурге на проспекте Ленина, 101 горел магазин "Л'Этуаль", расположенный в пятиэтажке.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 4.31. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек. Пожар был полностью потушен в 5.58. На площади 1 квадратный метр повреждена внутренняя отделка магазина.
Расследованием инцидента сейчас занимается полиция. "На место выезжала следственно-оперативная группа. Организована проверка, материалы переданы в МЧС для проведения пожарно-технической экспертизы", - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
По не подтвержденным пока данным, это был поджог.
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