Его откачали спасатели.

Вечером 13 февраля 2017 года в Магнитогорске 30-летний мужчина упал с моста в реку Урал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, по звонку очевидцев незамедлительно выехал спасотряд. Когда мужчину вытащили из полыньи, он уже не дышал.

Его откачали и передали медикам скорой. Сейчас он в реанимации.