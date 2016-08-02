Магнитогорец упал с моста в рекуСегодня в 12:05
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Его откачали спасатели.
Вечером 13 февраля 2017 года в Магнитогорске 30-летний мужчина упал с моста в реку Урал.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, по звонку очевидцев незамедлительно выехал спасотряд. Когда мужчину вытащили из полыньи, он уже не дышал.
Его откачали и передали медикам скорой. Сейчас он в реанимации.
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