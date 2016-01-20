Который вышел из машины.

13 февраля 2017 года в Тюмени на объездной дороге "Лада Приора" въехала в бетонное ограждение, протаранила SsangYong на обочине и сбила водителя иномарки, стоявшего рядом с авто.

По предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем "Приоры" потерял контроль за движением. Он отделался ссадинами, у 37-летнего водителя иномарки - травма головы и руки.