Тюменец на "Ладе" сбил водителя SsangYong на обочинеСегодня в 13:40
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Который вышел из машины.
13 февраля 2017 года в Тюмени на объездной дороге "Лада Приора" въехала в бетонное ограждение, протаранила SsangYong на обочине и сбила водителя иномарки, стоявшего рядом с авто.
По предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем "Приоры" потерял контроль за движением. Он отделался ссадинами, у 37-летнего водителя иномарки - травма головы и руки.
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