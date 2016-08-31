Екатеринбуржец вышел из машины и попал под колесаСегодня в 11:51
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Он получил перелом бедра.
Утром 14 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Металлургов водитель Toyota сбил владельца "шестерки", стоявшего рядом со своим авто на проезжей части.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, у пострадавшего перелом бедра. Он доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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