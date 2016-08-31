Он получил перелом бедра.

Утром 14 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Металлургов водитель Toyota сбил владельца "шестерки", стоявшего рядом со своим авто на проезжей части.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, у пострадавшего перелом бедра. Он доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.