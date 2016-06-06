Бывшее.

14 февраля 2017 года в Екатеринбурге на Елизавете загорелось бывшее здание Уктусского кирпичного завода. Фото в соцсети выложили очевидцы.

"В 12.28 поступило сообщение о том, что на улице Новостроя, 1 горит деревянный пристрой неэксплуатируемого здания. На место выезжали 3 единицы техники и 7 человек. К настоящему времени пожар потушен. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.