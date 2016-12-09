Челябинец на Renault сбил школьницуСегодня в 16:49
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Перебегавшую дорогу.
13 февраля 2017 года в Челябинске на улице Обухова 32-летний водитель Renault сбил 15-летнюю школьницу.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, девочка переходила дорогу в неположенном месте. Она получила ушиб коленного сустава и была направлена на амбулаторное лечение.
По факту аварии проводится административное расследование.
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