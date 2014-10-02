На Южном Урале неделю ищут мать 4-летней девочкиСегодня в 16:41
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Она не выходит на связь.
В Челябинской области разыскивают молодую мать. 26-летняя Юлия Плеханова вечером 8 февраля вышла из дома в поселке Рощино (Сосновский район) и больше ее никто не видел. На связь с родными она не выходила.
Рост пропавшей - 168 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы русые, длинные. Юлия была одета в коричневые джинсы, черные сапоги и серую кроличью шубу, сообщили "Уралинформбюро" в ОМВД РФ по Сосновскому району.
Стоит отметить, что дома женщину ждет 4-летняя дочь. В день исчезновения матери девочка гостила у отца, который живет отдельно. Сейчас малышкой занимается тетя.
Информацию о местонахождении Юлии ждут по телефонам: (35144) 5-23-99, 3-20-33 или 02.
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