Под грузом конструкции.

На заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме погиб 49-летний рабочий. По предварительным данным, его придавило металлической конструкцией.

По данному факту проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по Верхней Пышме. "В данный момент следователи на осмотре. Пока никаких подробностей сообщить не могу", - пояснил руководитель СО Александр Блюденов.

Следует отметить, что на заводе "Уральские локомотивы" группа "Синара" совместно с немецкой компанией Siemens собирает электропоезда "Ласточка".