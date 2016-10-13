На заводе "Уральские локомотивы" погиб рабочийСегодня в 14:48
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Под грузом конструкции.
На заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме погиб 49-летний рабочий. По предварительным данным, его придавило металлической конструкцией.
По данному факту проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по Верхней Пышме. "В данный момент следователи на осмотре. Пока никаких подробностей сообщить не могу", - пояснил руководитель СО Александр Блюденов.
Следует отметить, что на заводе "Уральские локомотивы" группа "Синара" совместно с немецкой компанией Siemens собирает электропоезда "Ласточка".
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