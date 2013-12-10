В Челябинске ушла под воду улица Прокатная14 февраля в 17:15
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Без ХВС - 8 многоэтажек.
Утром 14 февраля 2017 года в Металлургическом районе Челябинска произошел порыв на сетях ХВС. Вода хлынула на проезжую часть улицы Прокатной. Дорога мгновенно превратилась в реку.
Как уточнили "Уралинформбюро" в МУП "ПОВВ", утечка произошла на водоводе диаметром 150 миллиметров на улице Мартеновской. Сейчас на месте работают коммунальщики. Без воды остаются жители 8 многоэтажек.
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