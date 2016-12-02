Вылетевшую на встречку.

14 февраля 2017 года в 13.10 на трассе Пермь - Екатеринбург девушка-водитель легковушки врезалась в грузовик MAN.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, автоледи при завершении обгона не справилась с управлением. Ее выбросило на встречку под фуру.

На месте работают спасатели, полицейские и медики. Информации о погибших и пострадавших пока нет.