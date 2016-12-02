На трассе Пермь - Екатеринбург фура смяла легковушкуСегодня в 16:02
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Вылетевшую на встречку.
14 февраля 2017 года в 13.10 на трассе Пермь - Екатеринбург девушка-водитель легковушки врезалась в грузовик MAN.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, автоледи при завершении обгона не справилась с управлением. Ее выбросило на встречку под фуру.
На месте работают спасатели, полицейские и медики. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
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