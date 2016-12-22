В лобовом ДТП под Ачитом пострадали пять человекСегодня в 16:53
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Все госпитализированы.
Утром 14 февраля 2017 года на 187 километре Пермского тракта лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и Hyundai Solaris.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу во время обгона выехал 48-летний водитель "Нивы".
Пять человек получили серьезные травмы. У виновника аварии диагностировали перелом грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У трех его пассажиров - переломы, сотрясение мозга, тупая травма живота и закрытая черепно-мозговая травма. Водитель корейской иномарки получил перелом ребер, разрыв легкого и пневмоторакс.
Все пострадавшие доставлены в больницы Ачитского и Красноуфимского районов.
В настоящее время по факту данного ДТП проводится дознание.
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