×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Первоуральске пьяная автоледи сбила пешехода14 февраля в 17:54

  • Текст

И скрылась.

В Первоуральске сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Нарушительницей оказалась 24-летняя девушка.

Как рассказали "Уралинформбюро"в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, авария произошла днем 12 февраля 2017 года на улице Бурильщиков. Lada Granta занесло на встречку, машина наехала на пешехода, который шел по краю проезжей части. Мужчину госпитализировали с переломом голени.

В полицию о ДТП сообщил очевидец. Он запомнил номер авто, по которому машину разыскали.

Автоледи уехала в коллективный сад "Рассвет". Как выяснилось, она была пьяна. За 3 года ее 15 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

За нынешнюю аварию ее лишили прав на 1,5 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Ученье – свет, нервы и деньги

Ученье – свет, нервы и деньги

Когда закончатся очереди в школы?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×