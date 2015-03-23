В Первоуральске пьяная автоледи сбила пешехода14 февраля в 17:54
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И скрылась.
В Первоуральске сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Нарушительницей оказалась 24-летняя девушка.
Как рассказали "Уралинформбюро"в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, авария произошла днем 12 февраля 2017 года на улице Бурильщиков. Lada Granta занесло на встречку, машина наехала на пешехода, который шел по краю проезжей части. Мужчину госпитализировали с переломом голени.
В полицию о ДТП сообщил очевидец. Он запомнил номер авто, по которому машину разыскали.
Автоледи уехала в коллективный сад "Рассвет". Как выяснилось, она была пьяна. За 3 года ее 15 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
За нынешнюю аварию ее лишили прав на 1,5 года.
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