В жутком ДТП на свердловской трассе погибла девушка14 февраля в 17:19
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Ехавшая за рулем Audi.
В аварии на трассе Пермь - Екатеринбург погибла 32-летняя владелица Audi, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД.
Жуткое ДТП произошло около 13.00 14 февраля. Автоледи совершала обгон, не справилась с управлением и на встречке врезалась в грузовик MAN. Он буквально смял легковушку. От удара у фуры отпало заднее колесо. Оно отскочило на Toyota. В ней никто не пострадал.
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На трассе Пермь - Екатеринбург фура смяла легковушку
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