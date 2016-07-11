Ехавшая за рулем Audi.

В аварии на трассе Пермь - Екатеринбург погибла 32-летняя владелица Audi, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД.

Жуткое ДТП произошло около 13.00 14 февраля. Автоледи совершала обгон, не справилась с управлением и на встречке врезалась в грузовик MAN. Он буквально смял легковушку. От удара у фуры отпало заднее колесо. Оно отскочило на Toyota. В ней никто не пострадал.

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