В Екатеринбурге у ЗакСо произошло тройное ДТП14 февраля в 17:37
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С автобусом.
Днем 14 февраля 2017 года в Екатеринбурге на Октябрьской площади около здания свердловского Заксобрания произошло тройное ДТП с участием автобуса.
Сначала столкнулись маршрутка "Богдан" и Chevrolet. От удара автобус отбросила на припаркованную Toyota. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, обошлось без пострадавших.
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