В Троицке во время операции умерла женщина14 февраля в 19:29
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Родственники обратились к следователям.
В Троицке следователи проводят проверку по факту смерти 46-летней пациентки одного из медучреждений.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, трагедия произошла 11 февраля 2017 года. Женщина скончалась во время операции.
В следственные органы обратились родственники погибшей.
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