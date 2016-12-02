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В Троицке во время операции умерла женщина14 февраля в 19:29

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Родственники обратились к следователям.

В Троицке следователи проводят проверку по факту смерти 46-летней пациентки одного из медучреждений.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, трагедия произошла 11 февраля 2017 года. Женщина скончалась во время операции.

В следственные органы обратились родственники погибшей.

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