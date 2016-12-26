В Екатеринбурге водитель Volkswagen сбил на светофоре школьника14 февраля в 20:05
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Который переходил дорогу на зеленый.
Около 16.00 14 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Малышева водитель Volkswagen сбил 11-летнего мальчика, переходящего дорогу на зеленый сигнал светофора.
По словам автовладельца, он отвлекся на навигатор и не заметил, как загорелся красный. А когда начал тормозить, оказалось уже поздно.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, ребенка увезли в больницу с ушибами голени и кисти.
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