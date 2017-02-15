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Харрисон Форд за штурвалом Husky едва не врезался в BoeingСегодня в 08:09

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На борту которого было 116 человек.

Знаменитый актер Харрисон Форд за штурвалом личного самолета едва не спровоцировал авиакатастрофу с пассажирским лайнером American Airlines.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал NBC, инцидент произошел 13 февраля в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж (штат Калифорния). Форд, управляя двухместным самолетом Husky, по указанию авиадиспетчеров должен был сесть на взлетно-посадочную полосу 20-L, однако пилот почему-то направился в направлении рулежной дорожки. В результате его самолет прошел прямо над Boeing 777, на борту которого было 110 пассажиров и 6 членов экипажа.

К счастью, столкновения удалось избежать, и через несколько минут пассажирский лайнер благополучно вылетел в Даллас.

На записи переговоров Форда с диспетчерами слышно, как он спрашивает их: "Этот лайнер должен был оказаться подо мной?".

Как заявляют в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), пилоту были даны правильные инструкции, которые тот неверно растолковал. По итогам расследования 74-летнего Форда могут лишить лицензии пилота, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что в марте 2015 года Форд попал в подобное происшествие за штурвалом коллекционного Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны. Самолет упал на поле для гольфа возле аэропорта Санта-Моника (штат Калифорния). По словам Форда, у Ryan отказал двигатель. Актер был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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