Из-за коммунальной аварии.

В Екатеринбурге жители 102 домов на Старой Сортировке сутки промаялись без тепла.

Батареи остыли утром 14 февраля 2017 года в многоэтажках по Таватуйской, Кунарской, Билимбаевской, Маневровой, Таежной, Технической, Лесной. Отопление коммунальщики обещали вернуть в 16.00, однако к этому времени аварию устранить не успели. Горожанам пришлось спать в кофтах и носках.

Сейчас, по данным ЕДДС, повреждение ликвидировано, передает "Уралинформбюро".