В Екатеринбурге 102 дома на Сортировке лишились тепла на суткиСегодня в 08:17
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Из-за коммунальной аварии.
В Екатеринбурге жители 102 домов на Старой Сортировке сутки промаялись без тепла.
Батареи остыли утром 14 февраля 2017 года в многоэтажках по Таватуйской, Кунарской, Билимбаевской, Маневровой, Таежной, Технической, Лесной. Отопление коммунальщики обещали вернуть в 16.00, однако к этому времени аварию устранить не успели. Горожанам пришлось спать в кофтах и носках.
Сейчас, по данным ЕДДС, повреждение ликвидировано, передает "Уралинформбюро".
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