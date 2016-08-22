Беременная екатеринбурженка набросилась на инвалидаСегодня в 09:27
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В маршрутке.
Днем 14 февраля 2017 года в Екатеринбурге рядом с колледжем Ползунова в маршрутке №0150 беременная женщина набросилась на инвалида.
Как сообщил "Уралинформбюро" пострадавший, он ехал из больницы, где ему снимали швы после операции на позвоночнике. Мужчина не мог сидеть и ехал полулежа, оплатив 2 места впереди рядом с водителем.
Это не понравилось женщине, которая потребовала, чтобы одно место мужчина уступил ей, хотя в салоне были свободные кресла. Несмотря на то, что пассажир показал свердловчанке документы об инвалидности, она начала пинать его ногами и кричать, что она беременная и не поедет, "как лохушка", в общем салоне.
"Я получил ушибы ног, и она порвала мне штаны. Я успел поймать момент, когда она отпустила дверь, и захлопнул ее. После этого женщина вошла в салон и оттуда начала наносить мне удары по голове", - рассказал пострадавший.
В итоге конфликтная пассажирка вышла, и водитель уехал. Сейчас пострадавший разыскивает очевидцев случившегося, поскольку беременная грозилась написать на него заявление в полицию - якобы это она стала жертвой инвалида, который набросился на нее с кулаками.
По словам водителя общественного транспорта, эта женщина всегда ездит в его маршрутке, курсирующей между Екатеринбургом и Березовским, и не первый раз ввязывается в конфликт.
"Если мужчина считает, что его права нарушены, то ему необходимо написать заявление в ближайший отдел полиции. Мы его ждем", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
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