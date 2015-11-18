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На тюменской трассе вспыхнула фура с бумагойСегодня в 10:48

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Огонь охватил кабину и прицеп.

Днем 14 февраля 2017 года на 379 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск загорелась фура MAN, перевозившая прессованную бумагу.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, водитель большегруза ощутил запах дыма и заметил горение в моторном отсеке. Вызвав пожарных, мужчина попытался сам потушить возгорание. Однако заряда огнетушителя не хватило, чтобы сбить пламя.

Когда приехали спасатели, огонь охватил кабину и прицеп фуры. Тем не менее, пожарным удалось спасти машину. Пламя уничтожило только внутреннюю отделку кабины, частично пострадал прицеп и груз.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Водитель не пострадал.

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