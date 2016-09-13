В Прикамье бензовоз столкнул с трассы лесовозСегодня в 11:31
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Один водитель получил серьезные травмы.
Вечером 14 февраля на 311 километре автодороге Кунгур - Соликамск случилось серьезное ДТП с участием двух КамАЗов.
41-летний водитель бензовоза, не рассчитав скорость, выехал на встречную полосу, где врезался в лесовоз. Последний от удара съехал на обочину, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю.
25-летнего шофера лесовоза госпитализировали с тяжелыми травмами.
По факту аварии проводится проверка.
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