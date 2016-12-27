Якобы женщина первой набросилась на него.

В Екатеринбурге мужчина, набросившийся с кулаками на 25-летнюю женщину из-за того, что та курила, написал на нее заявление в полицию.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД уральской столицы, со слов горожанина, женщина первой накинулась на него. Сейчас полицейские выясняют, что же случилось на самом деле.

Инцидент произошел 10 февраля 2017 года на остановке "Сиреневый бульвар". По словам пострадавшей, она курила, и мужчина попросил ее потушить сигарету. Та отмахнулась, и екатеринбуржец решил проучить ее. Женщина обратилась в ОП №2.

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