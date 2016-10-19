×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Коркино супруги с 3-летним ребенком отравились угарным газомСегодня в 11:50

  • Текст

Они госпитализированы.

В Коркино семья из трех человек отравилась угарным газом. По предварительным данным, причиной стала неисправность газового оборудования, пишут местные СМИ.

Утечка произошла вечером 14 февраля 2017 года в многоквартирном доме на Сони Кривой, 1. Супруги с 3-летним ребенком доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, передает "Уралинформбюро".

В последнее время на Южном Урале участились случаи отравления угарным газом, в том числе с летальным исходом. 2 февраля в поселке Каштак погибли две женщины, а спустя 5 дней в поселке Увельском от угарного газа скончались пожилые супруги.

Ранее по теме:
На Южном Урале две женщины скончались от отравления газом
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Ученье – свет, нервы и деньги

Ученье – свет, нервы и деньги

Когда закончатся очереди в школы?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×