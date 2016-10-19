В Коркино супруги с 3-летним ребенком отравились угарным газомСегодня в 11:50
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Они госпитализированы.
В Коркино семья из трех человек отравилась угарным газом. По предварительным данным, причиной стала неисправность газового оборудования, пишут местные СМИ.
Утечка произошла вечером 14 февраля 2017 года в многоквартирном доме на Сони Кривой, 1. Супруги с 3-летним ребенком доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, передает "Уралинформбюро".
В последнее время на Южном Урале участились случаи отравления угарным газом, в том числе с летальным исходом. 2 февраля в поселке Каштак погибли две женщины, а спустя 5 дней в поселке Увельском от угарного газа скончались пожилые супруги.
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