Виновник ДТП выскочил на встречку.

Вечером 14 февраля 2017 года на 185 километре трассы Сургут - Нижневартовск лоб в лоб столкнулись УАЗ и грузовик НефАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, на встречную полосу выехал 23-летний водитель внедорожника. Он и двое его пассажиров 19 и 22 лет получили травмы.