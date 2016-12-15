В Югре УАЗ залетел под грузовик - трое пострадавшихСегодня в 13:46
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Виновник ДТП выскочил на встречку.
Вечером 14 февраля 2017 года на 185 километре трассы Сургут - Нижневартовск лоб в лоб столкнулись УАЗ и грузовик НефАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, на встречную полосу выехал 23-летний водитель внедорожника. Он и двое его пассажиров 19 и 22 лет получили травмы.
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