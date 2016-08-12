Полыхал павильон с краской.

Вечером 14 февраля в Челябинске загорелся торговый павильон с баллонами краски неподалеку от авторынка.

Сообщение о пожаре на улице Новоэлеваторной поступило в 21.34. На место выехали 26 человек личного состава и 6 единиц техники. Через восемь минут пламя удалось локализовать, не допустив распространения огня на соседние помещения с автомаслами, шинами и другими горючими веществами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Горожан же переполошили взрывы - хлопки лопающихся в огне баллонов с краской.

Видео: Станислав Григорьев, YouTube