Челябинцев переполошили взрывы возле авторынкаСегодня в 14:05
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Полыхал павильон с краской.
Вечером 14 февраля в Челябинске загорелся торговый павильон с баллонами краски неподалеку от авторынка.
Сообщение о пожаре на улице Новоэлеваторной поступило в 21.34. На место выехали 26 человек личного состава и 6 единиц техники. Через восемь минут пламя удалось локализовать, не допустив распространения огня на соседние помещения с автомаслами, шинами и другими горючими веществами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Горожан же переполошили взрывы - хлопки лопающихся в огне баллонов с краской.
Видео: Станислав Григорьев, YouTube
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