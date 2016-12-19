В Серове подросток свел счеты с жизньюСегодня в 15:11
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Из-за семейных проблем.
В Серове следователи разбираются в причинах гибели 17-летнего подростка. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.
Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, трагедия произошла 14 февраля 2017 года. "Была информация о том, что подросток состоял в группах смерти. Мы эти сведения опровергаем", - сказал А.Шульга.
Судя по всему, юноша покончил с собой из-за семейных проблем. В настоящее время опрашиваются родственники и знакомые погибшего.
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