В Лабытнанги водитель ВАЗ сбил ребенка и скрылся Сегодня в 15:13
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Девочка госпитализирована.
14 февраля 2017 года в Лабытнанги ВАЗ сбил 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Дзержинского. Водитель скрылся с места ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Школьницу госпитализировали.
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