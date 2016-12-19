Челябинец на ВАЗе насмерть сбил женщинуСегодня в 17:51
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Перебегавшую дорогу.
Вечером 14 февраля 2017 года в Челябинске на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Ворошилова 27-летний водитель ВАЗ-21099 сбил 60-летнюю женщину. Она перебегала дорогу в неположенном месте.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, женщина скончалась в карете скорой помощи.
Материал по факту аварии передан в ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.
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