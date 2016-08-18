В Челябинске иномарка сбила на "зебре" первоклассницуСегодня в 17:00
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У ребенка ушиб мозга.
Днем 14 февраля 2017 года в Челябинске на улице Дальневосточной 57-летний водитель Vortex сбил 8-летнюю девочку, переходившую дорогу по "зебре".
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, первоклассница получила ушиб мозга. Где в этот момент находились родители ребенка, не уточняется.
По факту аварии проводится административное расследование.
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