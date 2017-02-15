Прикамскую трассу заблокировали несколько ДТПСегодня в 17:11
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Случившиеся одновременно.
15 февраля 2017 года в Прикамье на трассе Кунгур - Соликамск произошло сразу несколько ДТП. Из-за этого проезд по дороге был существенно затруднен.
Снимки с места аварий выложили в Интернет пользователи соцсетей. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Пермскому краю, у них есть информация об одной аварии на трассе с пострадавшими. Она случилась около 8.30 на 133 километре.
Водитель Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию перед впереди идущим большегрузом Mercedes-Benz. В результате столкновения пострадал владелец легковушки. Он получил ушибы.
По всей вероятности, причиной ДТП стала колея на проезжей части.
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