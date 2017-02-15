Случившиеся одновременно.

15 февраля 2017 года в Прикамье на трассе Кунгур - Соликамск произошло сразу несколько ДТП. Из-за этого проезд по дороге был существенно затруднен.

Снимки с места аварий выложили в Интернет пользователи соцсетей. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Пермскому краю, у них есть информация об одной аварии на трассе с пострадавшими. Она случилась около 8.30 на 133 километре.

Водитель Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию перед впереди идущим большегрузом Mercedes-Benz. В результате столкновения пострадал владелец легковушки. Он получил ушибы.

По всей вероятности, причиной ДТП стала колея на проезжей части.