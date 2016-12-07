В Екатеринбурге на Блюхера иномарка встала на крышуСегодня в 17:27
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Скопилась пробка.
Днем 14 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Блюхера перевернулась Daewoo Nexia. Из-за аварии скопилась большая пробка. Фото с места ДТП выложили очевидцы.
В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что в аварии никто не пострадал. Подробной информации нет. В случившемся разбираются сотрудники ГИБДД.
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