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В Забайкалье 7 подростков отравились таблеткамиСегодня в 17:47

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В школе.

Семь 13-летних школьников с признаками отравления госпитализированы в больницу Кыринского района Забайкальского края.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Следственного комитета РФ, 4 девочки и 3 мальчика выпили по несколько таблеток. Их они принесли с собой в школу из дома.

Через некоторое время одной из школьниц стало плохо, преподаватели вызвали скорую. Сейчас жизни и здоровью подростков ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи опросили детей, их родителей, а также преподавателей школы.

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