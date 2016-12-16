В Забайкалье 7 подростков отравились таблеткамиСегодня в 17:47
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В школе.
Семь 13-летних школьников с признаками отравления госпитализированы в больницу Кыринского района Забайкальского края.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Следственного комитета РФ, 4 девочки и 3 мальчика выпили по несколько таблеток. Их они принесли с собой в школу из дома.
Через некоторое время одной из школьниц стало плохо, преподаватели вызвали скорую. Сейчас жизни и здоровью подростков ничего не угрожает.
По факту произошедшего проводится проверка. Следователи опросили детей, их родителей, а также преподавателей школы.
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