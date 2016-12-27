В Екатеринбурге горел частный домСегодня в 18:46
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На площади 40 "квадратов".
15 февраля 2017 года в Екатеринбурге начался пожар в частном доме на Проезжей, 86. Как сообщили "Уралинформбюро" службе спасения "Сова", огонь охватил площадь в 40 квадратных метров - горели личные вещи.
В тушении были задействованы 25 пожарных и 4 единицы техники.
По предварительной информации, на момент возгорания в доме находились две женщины. Их осмотрели врачи скорой помощи.
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