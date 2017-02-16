Екатеринбуржец набросился на 16-летнюю девушку на остановкеСегодня в 08:14
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В центре города.
46-летний екатеринбуржец набросился на 16-летнюю девушку на автобусной остановке.
Инцидент произошел около 18.00 14 февраля 2017 года на Площади 1905 года. По словам прохожих, мужчина подошел к школьнице, чтобы пообщаться, но она отказала ему. Горожанин, разозлившись, накинулся на нее, толкал и хватал руками за шею.
Очевидцы вызвали полицию. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, мужчину задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений). Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.
Стоит добавить, что 10 февраля в уральской столице произошел конфликт между мужчиной и женщиной на остановке Сиреневый бульвар. Поводом послужило то, что горожанка курила в общественном месте. Оба участника драки написали заявление в полицию о побоях.
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