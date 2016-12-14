В Екатеринбурге нашли мертвым 13-летнего мальчикаСегодня в 08:31
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Он мог надышаться газом.
15 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Краснолесья, 135 нашли тело 13-летнего мальчика.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, признаков криминальной смерти на трупе нет. Проводится доследственная проверка.
Рядом с мальчиком лежал газовый баллончик. Проверяется версия о том, что ребенок мог надышаться газом.
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