Он мог надышаться газом.

15 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Краснолесья, 135 нашли тело 13-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, признаков криминальной смерти на трупе нет. Проводится доследственная проверка.

Рядом с мальчиком лежал газовый баллончик. Проверяется версия о том, что ребенок мог надышаться газом.