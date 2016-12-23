В США лайнер с 44 пассажирами столкнулся с оленемСегодня в 08:50
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При взлете.
В американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина) самолет Bombardier CRJ700 при взлете столкнулся с оленем. Инцидент произошел 15 февраля около полудня по местному времени (20.00 мск), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WJZY.
На борту лайнера American Airlines, вылетевшего в город Галфпорт (штат Миссисипи), находилось 44 пассажира. Самолету пришлось вернуться в аэропорт, пассажиров эвакуировали. Взлетно-посадочную полосу закрыли на обработку из-за утечки топлива, передает "Уралинформбюро".
Следует отметить, что в декабре 2015 года аналогичное происшествие случилось в аэропорту Калифорнии. Выбежавший на ВПП олень угодил под приземлявшийся самолет.
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