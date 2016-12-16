В Екатеринбурге на платной парковке сгорели Infiniti и Land CruizeСегодня в 09:59
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И будка охранника.
В ночь на 16 февраля 2017 года в Екатеринбурге на охраняемой парковке на Сортировке сгорели две элитные иномарки.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Ангарской поступило в 2.31. На площади 6 "квадратов" сгорела будка охранника. Повреждены кузовы Infiniti и Toyota Land Cruizer. На месте работали 2 единицы техники и 7 человек. Пожар был потушен спустя час. Пострадавших нет.
В пресс-группе городского УМВД уточнили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в будке.
Следует напомнить, что на прошлой неделе в микрорайоне ЖБИ на охраняемой парковке загорелся Nissan Murano. Огонь перекинулся на стоявшие рядом Ford и Skoda. Владелец Nissan обратился в полицию с заявлением.
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