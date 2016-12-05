Тюменец выжил после падения из окна 4 этажаСегодня в 11:01
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Его выхаживают врачи.
Утром 15 февраля в Тюмени из окна четвертого этажа дома №90 по улице Республики выпал мужчина.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной станции скорой помощи, вызов поступил в 6.46, уже через 9 минут бригада прибыла на место. Пострадавшего средних лет госпитализировали в Областную клиническую больницу №2.
В настоящий момент он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
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