Его выхаживают врачи.

Утром 15 февраля в Тюмени из окна четвертого этажа дома №90 по улице Республики выпал мужчина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной станции скорой помощи, вызов поступил в 6.46, уже через 9 минут бригада прибыла на место. Пострадавшего средних лет госпитализировали в Областную клиническую больницу №2.

В настоящий момент он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.