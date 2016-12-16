У перекрестка с Восточной.

В Екатеринбурге улица Малышева в районе пересечения с Восточной ушла под воду.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", заявка о порыве в районе дома №101 поступила в ночь на 16 февраля 2017 года. Коммунальщики оперативно прибыли на место, откачали жидкость с проезжей части и убрали наледь.

Сегодня специалисты будут искать место повреждения. Отключений в жилых домах в связи с аварией нет.