В Екатеринбурге залило улицу МалышеваСегодня в 11:04
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У перекрестка с Восточной.
В Екатеринбурге улица Малышева в районе пересечения с Восточной ушла под воду.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", заявка о порыве в районе дома №101 поступила в ночь на 16 февраля 2017 года. Коммунальщики оперативно прибыли на место, откачали жидкость с проезжей части и убрали наледь.
Сегодня специалисты будут искать место повреждения. Отключений в жилых домах в связи с аварией нет.
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