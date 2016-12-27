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В Екатеринбурге при пожаре пострадали два человекаСегодня в 11:24

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Спасатели эвакуировали 20 жильцов.

Утром 16 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Технической загорелся двухэтажный жилой дом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило в 8.54. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали 20 человек, в том числе одного ребенка. Двух мужчин вынесли на руках - они отравились угарным газом.

Площадь пожара составила 20 "квадратов". Горели вещи в квартире. На месте работали 3 единицы техники и 8 человек. Открытое горение было ликвидировано спустя полчаса. Сейчас проводится проливка.

Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следственные органы.

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