Екатеринбурженка попала под колеса иномарки на "зебре"Сегодня в 11:50
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Переходя дорогу на красный.
Утром 16 февраля в Екатеринбурге 53-летний водитель Citroen сбил женщину, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. ДТП произошло в 6.25 на пешеходном переходе у дома №14 по улице Краснолесья, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.
40-летнюю пострадавшую госпитализировали с ушибами и травмой головы. По факту наезда проводится дознание.
Стоит отметить, что за январь 2017 года в уральской столице под колеса попали 25 человек, четверо из них погибли. Причем по вине самих пешеходов произошло 15 наездов (3 человека скончались).
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