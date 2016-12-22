Еще двое пострадали.

В Екатеринбурге при пожаре в двухэтажке на улице Технической погиб человек, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".

Возгорание произошло в квартире на первом этаже утром 16 февраля 2017 года. Спасатели эвакуировали 20 жильцов - двух мужчин, отравившихся угарным газом, вынесли на руках.

Предварительно установлено, что трое мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, распивали спиртное и курили. Очаг возгорания находился у кровати, где обнаружили труп. Погибшему, который сильно обгорел, на вид от 30 до 50 лет. Его личность устанавливается.

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