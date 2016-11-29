У свердловчанина в руках взорвалась "кукла-бомба"Сегодня в 13:35
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С его слов, он нашел игрушку на улице.
В руках жителя поселка Черноисточинск, под Нижним Тагилом, взорвалась кукла, которую он подобрал на улице. Мужчина получил травмы обеих рук.
По словам пострадавшего, он возвращался из магазина и заметил в сугробе куклу. Он решил переложить игрушку на видное место, чтобы ее забрали дети. "Там забор такой железный. Думаю, повешу ее, там пойдут с садика, со школы, подберут. Взял, еще удивился, что она такая тяжелая, пластмасса-то. После произошел хлопок. У меня мешок выпал, кровь хлещет", - рассказал мужчина в интервью местному телеканалу "Телекон".
Он получил рваные раны кистей рук и переломы пальцев.
Между тем руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых опровергает информацию о кукле-бомбе. Мужчина действительно пострадал, но при других обстоятельствах, которые пока не уточняются.
"Инцидент произошел еще 10 февраля 2017 года. Сообщение о нем поступило в дежурную часть в 17.20 от бригады скорой помощи. Сотрудники полиции Нижнего Тагила, выезжавшие на место происшествия, по данным факту проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Отмечу, что сведения, опубликованные некоторыми СМИ об обнаружении и взрыве так называемой куклы-бомбы, не соответствует действительности", - сказал "Уралинформбюро" В.Горелых.
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