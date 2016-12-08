Пока их мать была в магазине.

15 февраля 2017 года в Ханты-Мансийске на дорогу со стоянки выкатилась машина, в которой находились двое маленьких детей. Эту историю активно обсуждают в соцсети "ВКонтакте" интернет-пользователи, передает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел на улице Светлой около магазина "Магнит". "Беспризорное" авто едва не врезалось в проезжающую мимо машину.

"Из автомобиля, который ехал себе и ехал, выбегают 2 представителя какой-то национальности. Бегут к скатившемуся авто. Стою и переживаю, неужели разборка? Они открывают двери авто, а там - только дети! Лет 7 примерно и годовалый..... Парни явно были в шоке. Закатили машину назад на стоянку (ключи были в салоне, авто - заведен, видимо, просто дети сняли с ручника), высадили детей - посадили назад... Тут выходит мамочка из магазина с пакетами и говорит, мол, а что это вы делаете... Они довольно спокойно ей все объяснили", - пишет свидетель произошедшего Светлана Ковальчук в группе "Типичный Ханты-Мансийск" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).