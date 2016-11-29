В Екатеринбурге школьник упал на рельсы в метроСегодня в 13:39
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На станции "Геологическая".
Днем 16 февраля 2017 года в Екатеринбурге на станции метро "Геологическая" несовершеннолетний мальчик упал на рельсы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
Школьника достали пассажиры подземки и сотрудники полиции. Его увезли в больницу с переломом левого тазобедренного сустава.
Как выяснилось, мальчик разговаривал в метро по мобильнику и не заметил, как подошел к краю платформы и оступился.
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